|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: AxoGen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AxoGen präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,131 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AxoGen noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent auf 73,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,455 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 283,8 Millionen USD, gegenüber 225,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AxoGen Inc.
|
07:01
|Ausblick: AxoGen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: AxoGen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: AxoGen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu AxoGen Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.