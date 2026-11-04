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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: AXIA Energia legt Quartalsergebnis vor
AXIA Energia wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,811 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AXIA Energia -2,420 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,95 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,00 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,88 BRL prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,31 BRL je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,68 Milliarden BRL umgesetzt werden sollen, gegenüber 41,28 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs -C-
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04.11.26
|Ausblick: AXIA Energia legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs -C-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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