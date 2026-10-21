Ausblick: Axfood AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Axfood AB stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,45 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Axfood AB noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 SEK in den Büchern gestanden.

Axfood AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,85 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,29 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,64 SEK im Vergleich zu 10,84 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 91,23 Milliarden SEK, gegenüber 89,15 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch