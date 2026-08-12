Awfis Space Solutions Aktie 135365516 / INE108V01019
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Awfis Space Solutions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Awfis Space Solutions lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,25 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Awfis Space Solutions noch 1,40 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Awfis Space Solutions im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,12 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,19 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,28 INR, während im vorherigen Jahr noch 9,93 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,86 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,93 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
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