Ausblick: Avnet stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avnet wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,88 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 372,13 Prozent erhöht. Damals waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 56,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,90 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,22 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,65 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,34 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net