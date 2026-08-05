AVITA Therapeutics Aktie 55234165 / US05380C1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: AVITA Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AVITA Therapeutics öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,293 USD. Das entspräche einem Gewinn von 22,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,380 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll AVITA Therapeutics 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AVITA Therapeutics 18,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,050 USD im Vergleich zu -1,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 82,8 Millionen USD, gegenüber 71,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu AVITA Therapeutics Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: AVITA Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: AVITA Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AVITA Therapeutics Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.