Avita Medical Aktie 55470379 / AU000000AVH4
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Avita Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Avita Medical veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,083 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 28,8 Millionen AUD aus – eine Steigerung von 0,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Avita Medical einen Umsatz von 28,7 Millionen AUD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,298 AUD, wohingegen im Vorjahr noch -0,540 AUD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 117,5 Millionen AUD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 111,1 Millionen AUD waren.
Redaktion finanzen.ch
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