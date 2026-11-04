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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Avita Medical legt Quartalsergebnis vor
Avita Medical präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,068 AUD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Avita Medical noch -0,140 AUD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Avita Medical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 31,7 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel waren noch 26,1 Millionen AUD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,268 AUD, gegenüber -0,540 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 123,8 Millionen AUD im Vergleich zu 111,1 Millionen AUD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Avita Medical Ltd
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22.10.26
|Erste Schätzungen: Avita Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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05.08.26
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22.07.26
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13.05.26
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Analysen zu Avita Medical Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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