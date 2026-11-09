Ausblick: Aviat Networks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aviat Networks wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,301 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aviat Networks 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aviat Networks in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 103,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 107,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 463,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 439,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net