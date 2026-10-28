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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Avery Dennison veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Avery Dennison lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Avery Dennison die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Avery Dennison noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,26 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,18 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,79 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,34 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,86 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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