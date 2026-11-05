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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: AvenuesAI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AvenuesAI lässt sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AvenuesAI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AvenuesAI noch ein Gewinn pro Aktie von 2,30 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AvenuesAI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 27,32 Milliarden INR im Vergleich zu 19,65 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 9,00 INR, gegenüber 9,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 114,60 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 81,16 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu AvenuesAI Ltd Registered Shs
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05.11.26
|Ausblick: AvenuesAI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu AvenuesAI Ltd Registered Shs
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