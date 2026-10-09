Avenue Supermarts Aktie 35928405 / INE192R01011
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09.10.2026 07:01:06
Ausblick: Avenue Supermarts informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Avenue Supermarts wird am 10.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,60 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,53 INR erwirtschaftet worden.
Avenue Supermarts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,68 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 55,56 INR, gegenüber 45,65 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 31 Analysten durchschnittlich 801,25 Milliarden INR im Vergleich zu 688,21 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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