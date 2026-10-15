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15.10.2026 07:01:06

Ausblick: Avanza Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Avanza Bank
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Avanza Bank stellt am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,05 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,37 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,71 Prozent auf 1,32 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Avanza Bank noch 1,45 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,46 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 16,57 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,24 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,74 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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