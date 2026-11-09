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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Avanti Feeds legt Quartalsergebnis vor
Avanti Feeds stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 6,30 INR je Aktie gegenüber 11,25 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 17,47 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,10 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,85 INR im Vergleich zu 44,48 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 68,79 Milliarden INR, gegenüber 59,87 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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