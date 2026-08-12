Ausblick: Avanti Feeds informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Avanti Feeds lädt am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 11,20 INR. Dies würde einer Verringerung von 14,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Avanti Feeds 13,09 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 17,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,06 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 42,60 INR, gegenüber 44,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 68,40 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 59,87 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch