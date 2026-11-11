|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Avalon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Avalon Technologies veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,00 INR. Dies würde einem Zuwachs von 60,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Avalon Technologies 3,75 INR je Aktie vermeldete.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,82 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Avalon Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,13 Milliarden INR aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,27 INR, gegenüber 16,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 21,83 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,03 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Avalon Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S
|
11.11.26
|Ausblick: Avalon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|Erste Schätzungen: Avalon Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Avalon Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Avalon Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher. Die Börsen in Asien fanden keine einheitliche Richtung.