Ausblick: Auxly Cannabis Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Auxly Cannabis Group wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,090 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Auxly Cannabis Group einen Gewinn von 0,280 CAD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 45,8 Millionen CAD gegenüber 39,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 CAD im Vergleich zu 0,420 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 179,5 Millionen CAD, gegenüber 151,5 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net