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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Auxly Cannabis Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Auxly Cannabis Group wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,090 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Auxly Cannabis Group einen Gewinn von 0,280 CAD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 45,8 Millionen CAD gegenüber 39,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 CAD im Vergleich zu 0,420 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 179,5 Millionen CAD, gegenüber 151,5 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
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Nachrichten zu Auxly Cannabis Group Inc Registered Shs
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11.11.26
|Ausblick: Auxly Cannabis Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Auxly Cannabis Group Inc Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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