Ausblick: AutoStore legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AutoStore wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass AutoStore für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,011 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 167,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,38 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,052 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,250 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 673,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch