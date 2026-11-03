Ausblick: Autohome A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Autohome A wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,94 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Autohome A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,28 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 248,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,78 CNY, gegenüber 1,63 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 4,91 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 897,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net