Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Autodesk legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Autodesk lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 27 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Autodesk noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,45 Prozent auf 2,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Autodesk noch 1,76 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 32 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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