AutoCanada Aktie 10855324 / CA05277B2093
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: AutoCanada vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AutoCanada wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,654 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,750 CAD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,26 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,34 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 CAD im Vergleich zu 0,690 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 4,88 Milliarden CAD, gegenüber 4,90 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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