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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: AUTO1 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AUTO1 wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,192 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AUTO1 0,090 EUR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AUTO1 in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,42 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,610 EUR, gegenüber 0,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 9,81 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,17 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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