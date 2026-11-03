Ausblick: AUTO1 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AUTO1 wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,192 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AUTO1 0,090 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AUTO1 in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,42 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,610 EUR, gegenüber 0,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 9,81 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,17 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net