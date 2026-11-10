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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,15 NOK je Aktie gegenüber 12,48 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,3 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 62,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 319,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 17,63 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 56,22 NOK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 463,0 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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