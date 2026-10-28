Ausblick: AUO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AUO wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,029 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,34 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,073 USD, gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 8,67 Milliarden USD im Vergleich zu 9,03 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch