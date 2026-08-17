AUNA Aktie 132227620 / LU2791994721
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: AUNA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AUNA wird am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,900 PEN je Aktie gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,22 Milliarden PEN betragen, verglichen mit 299,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,97 PEN aus. Im Vorjahr waren 0,370 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 4,79 Milliarden PEN, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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