Ausblick: AUMOVIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AUMOVIO lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AUMOVIO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,481 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AUMOVIO in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 7,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,15 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,51 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,585 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,540 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 17,34 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 18,55 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net