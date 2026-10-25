Ausblick: AudioEye gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AudioEye veröffentlicht am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass AudioEye für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,94 Prozent auf 10,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AudioEye noch 10,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,987 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,250 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 40,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch