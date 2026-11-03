Ausblick: AudioCodes legt Quartalsergebnis vor

AudioCodes wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass AudioCodes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll AudioCodes 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 63,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AudioCodes 61,6 Millionen USD umsetzen können.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,610 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 253,1 Millionen USD, gegenüber 245,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net