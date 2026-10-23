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23.10.2026 07:01:06
Ausblick: AU Small Finance Bank präsentiert Quartalsergebnisse
AU Small Finance Bank gibt am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen, dass AU Small Finance Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,73 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,52 INR je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 31,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 52,24 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35,75 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 47,82 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 35,40 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 148,14 Milliarden INR, gegenüber 216,25 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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07:01
|Ausblick: AU Small Finance Bank präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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