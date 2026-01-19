Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.01.2026

Ausblick: AU Small Finance Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AU Small Finance Bank wird am 20.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,78 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,10 INR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll AU Small Finance Bank mit einem Umsatz von insgesamt 30,48 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 35,60 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,60 INR, gegenüber 28,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 121,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 185,88 Milliarden INR generiert wurden.

