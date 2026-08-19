Attendo AB Aktie 30491576 / SE0007666110
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Attendo AB legt Quartalsergebnis vor
Attendo AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 SEK erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,78 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,05 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,45 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 19,16 Milliarden SEK, gegenüber 18,99 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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