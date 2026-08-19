Ausblick: Attendo AB legt Quartalsergebnis vor

Attendo AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 SEK erwirtschaftet worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,78 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,05 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,45 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 19,16 Milliarden SEK, gegenüber 18,99 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch