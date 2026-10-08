Atrium Ljungberg Registered b Aktie 143480246 / SE0024320832
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08.10.2026 07:01:06
Ausblick: Atrium Ljungberg Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Atrium Ljungberg Registered B gibt am 09.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,523 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,510 SEK je Aktie erzielt worden.
Atrium Ljungberg Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 767,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 844,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,84 SEK aus. Im Vorjahr waren 1,31 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,13 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,56 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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