Atri a Aktie 656730 / FI0009006548
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Atria A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Atria A wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,610 EUR je Aktie gegenüber 0,600 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Atria A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 478,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atria A 457,0 Millionen EUR umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,44 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,90 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,81 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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