Ausblick: Atour Lifestyle A legt Quartalsergebnis vor

Atour Lifestyle A wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atour Lifestyle A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,02 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,470 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,22 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 367,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,62 CNY, gegenüber 1,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 12,90 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net