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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Atmus Filtration Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Atmus Filtration Technologies präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,731 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atmus Filtration Technologies noch 0,660 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 447,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 501,6 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,50 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,76 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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