Ausblick: Atlassian präsentiert Quartalsergebnisse

Atlassian wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,271 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 0,240 USD je Aktie eingenommen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 29,27 Prozent auf 723,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber 1,40 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 2,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch