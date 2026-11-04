Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlassian öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 30 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

28 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,71 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,51 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 30 Analysten von durchschnittlich 7,45 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net