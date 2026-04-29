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Expertenprognosen 29.04.2026 23:43:00

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Am Donnerstag wird Atlassian Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Was Experten erwarten.

Atlassian
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Atlassian stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

30 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Atlassian 27 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,70 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atlassian 1,36 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,980 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,37 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,22 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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