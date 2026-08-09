Atlas Crest Investment a Aktie 113726204 / US03945R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Atlas Crest Investment A präsentiert am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,336 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlas Crest Investment A noch ein Verlust pro Aktie von -0,360 USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,9 Millionen USD für Atlas Crest Investment A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,320 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,990 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Atlas Crest Investment Corp Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Atlas Crest Investment A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Atlas Crest Investment A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Atlas Crest Investment Corp Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.