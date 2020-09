Ausblick: Atlantic Sapphire AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atlantic Sapphire AS Registered wird am 15.09.2020 das Zahlenwerk zum am 30.06.2020 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atlantic Sapphire AS Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,166 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,261 NOK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 25,70 Prozent auf 13,8 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,761 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,778 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 150,8 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 56,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch