Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Atea ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Atea ASA lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,43 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,03 NOK erwirtschaftet wurden.
Atea ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,98 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,26 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,87 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 62,27 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 37,38 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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