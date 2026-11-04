Ausblick: AT S (AT&S) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AT S (AT&S) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,310 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 46,34 Prozent auf 654,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 447,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,04 EUR je Aktie, gegenüber -1,110 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net