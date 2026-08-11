Asustek Computer Aktie 11461137 / US04648R6053
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Asustek Computer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Asustek Computer präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 25,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,62 Milliarden USD gegenüber 6,09 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,79 USD, gegenüber 9,63 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 28,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,71 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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