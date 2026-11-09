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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Astronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Astronics wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,720 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Astronics ein EPS von -0,310 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,73 Prozent auf 268,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Astronics noch 211,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD, gegenüber 0,810 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 862,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Astronics Corp.
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|Ausblick: Astronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Astronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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20.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
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20.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
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20.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag freundlich (finanzen.ch)
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16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Astronics Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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