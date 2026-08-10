Ausblick: Astronics B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Astronics B wird am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,590 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,85 Prozent auf 245,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD, gegenüber 0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 986,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 862,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch