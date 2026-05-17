Astral Poly Technik Aktie 25342197 / INE006I01046
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17.05.2026 07:01:06
Ausblick: Astral Poly Technik stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Astral Poly Technik äussert sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,04 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,67 INR je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Astral Poly Technik nach den Prognosen von 18 Analysten 20,90 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,81 Milliarden INR umgesetzt worden.
Der Ausblick von 29 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,55 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,50 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 64,61 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 58,32 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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