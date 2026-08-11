Astral Poly Technik Aktie 25342197 / INE006I01046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Astral Poly Technik informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Astral Poly Technik gibt am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,75 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,61 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 19,97 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 77,04 Milliarden INR, gegenüber 65,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Astral Poly Technik Ltd
|
07:01
|Ausblick: Astral Poly Technik informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.05.26
|Ausblick: Astral Poly Technik stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Astral Poly Technik Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.