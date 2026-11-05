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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aster DM Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Aster DM Healthcare wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,10 INR aus. Im letzten Jahr hatte Aster DM Healthcare einen Gewinn von 2,13 INR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Aster DM Healthcare im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 27,37 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 128,64 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,37 INR je Aktie, gegenüber 7,53 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 101,90 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 46,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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