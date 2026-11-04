|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Assured Guaranty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Assured Guaranty wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 205,7 Millionen USD gegenüber 211,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,93 USD, gegenüber 10,39 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 883,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 925,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Assured Guaranty Ltd.
|
04.11.26
|Ausblick: Assured Guaranty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Assured Guaranty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Assured Guaranty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Assured Guaranty Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.