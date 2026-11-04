Ausblick: Assured Guaranty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Assured Guaranty wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 205,7 Millionen USD gegenüber 211,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,93 USD, gegenüber 10,39 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 883,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 925,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net