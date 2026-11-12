|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Asmodee Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Asmodee Group Registered B wird am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten schätzen, dass Asmodee Group Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,272 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 490,3 Millionen EUR für Asmodee Group Registered B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,49 Milliarden SEK erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,908 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,30 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,94 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 18,41 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Asmodee Group AB Registered Shs -B-
|
12.11.26
|Ausblick: Asmodee Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: Asmodee Group Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Asmodee Group Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Asmodee Group Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Asmodee Group AB Registered Shs -B-
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.